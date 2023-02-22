В посольстве США в Лондоне объявили тревогу

Тревога объявлена в среду в посольстве Соединенных Штатов в Лондоне из-за инцидента, посетителям дипломатического учреждения предписано не подходить к окнам. Об этом сообщила газета Daily Mail со ссылкой на аккаунты в социальных сетях людей, которые находятся в дипмиссии.

Некоторые пользователи выложили фото посетителей, которые сидят на полу внутри здания. Издание пообщалось с одним из людей, проживающих рядом с посольством США. Он рассказал, что территорию вокруг здания патрулируют вооруженные полицейские с собаками.

В Скотленд-Ярде подтвердили, что они в курсе инцидента, однако не привели подробностей.