The Guardian: решение России выйти из ДСНВ наносит ущерб репутации Байдена

Решение президента России Владимира Путина о приостановлении участия страны в договоре СНВ-III создало проблемы американскому президенту Джо Байдену. Об этом сообщает американское издание The Guardian, ссылаясь на ряд экспертов. По словам журналистов, вчерашнее заявление президента России в ходе его послания Федеральному Собранию усилило политические разногласия в США и создало раскол общественности.

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«Путин старается расколоть США. Стратегия заключалась в том, чтобы усилить политические разногласия в попытке подстегнуть призывы к прекращению поддержки США Украины», — приводит издание слова старшего научного сотрудника Института Брукингса Фионы Хилл.

Речь Владимира Путина вызвала моментальную реакцию всего политического сектора Вашингтона — видные члены республиканской партии раскритиковали Джо Байдена за его поездку в Киев, сообщается в материале. Они обвинили его в том, что президент США уделяет больше внимания Украине, чем своему народу. Бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм заявил американскому изданию: «Члены республиканской партии будут использовать ситуацию, как способ очернить внешнюю политику Джо Байдена».