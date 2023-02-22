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43 минуты назад

В офисе Зеленского заявили об ударе по предприятию в Харькове

Никита Бородкин

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что промышленное предприятие в Харькове попало под обстрел. Об этом сообщает ТАСС.

Ермак заявил об ударе по предприятию в Харькове
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, по объекту зафиксировано четыре попадания. Какой деятельностью занималось атакованное предприятие он не уточнил.

Напомним, что в среду, 22 февраля, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что по городу были нанесены ракетные удары. Украинские СМИ сообщали о четырех мощных взрывах, после которых очевидцы стали публиковать в соцсетях кадры клубов дыма, которые поднимались над Харьковом.

Байден прокомментировал удары России по украинским объектам

Россия регулярно наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. Они начались с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, к организации которого причастны украинские спецслужбы.

В мире,СВО,Игорь Терехов,Андрей Ермак,
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