Ермак заявил об ударе по предприятию в Харькове

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что промышленное предприятие в Харькове попало под обстрел. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, по объекту зафиксировано четыре попадания. Какой деятельностью занималось атакованное предприятие он не уточнил.

Напомним, что в среду, 22 февраля, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Позднее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что по городу были нанесены ракетные удары. Украинские СМИ сообщали о четырех мощных взрывах, после которых очевидцы стали публиковать в соцсетях кадры клубов дыма, которые поднимались над Харьковом.