В Финляндии назвали международной угрозой визит россиянки к сестре

Пограничники в Финляндии не пустили российскую туристку к сестре и назвали ее визит в страну международной угрозой. Об этом пишет портал TourDom.

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Не согласная с решением пограничной службы россиянка обратилась с жалобой в суд Северной Финляндии. Девушка рассказала, что уже жила в стране и не совершала никаких преступлений.

По данным издания, суд посчитал, что законных оснований для отказа во въезде туристки не было, но несмотря на это, решение пограничников признали правильным.

Судья заявил, что пограничные правила Шенгенской зоны могут быть проигнорированы, если в этом есть необходимость для поддержания общественного порядка. Другим аргументом суда было то, что совершеннолетние братья и сестры, согласно законодательству Финляндии, не являются членами семьи.

Отмечается, что россиянку развернули на границе в конце 2022 года. Сославшись на постановление финского правительства, пограничники посчитали ее визит на день рождения сестры угрозой международным отношениям.