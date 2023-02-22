В Грузии заявили, что семья Саакашвили владеет имуществом на $170 млн

«Только семья Саакашвили имеет в Грузии имущества на 170 млн за счет бедняков, в декларации на основании закона FARA указано, что они приобрели ряд квартир и недвижимости в США. Это обычная продажная, непорядочная семья», — отметил он.

«Когда семья Саакашвили предпринимает действия, которые потенциально могут нанести вред его здоровью из-за того, что он худеет, это просто шокирует. Это показывает, с какой семьей мы имеем дело», - подчеркнул он.

В 2021 году Саакашвили решил вернуться на родину, несмотря на то, что еще с середины 2010-х годов в Грузии на него было заведено несколько уголовных дел и по некотором были заочно вынесены приговоры. Экс-президента обвиняли в растрате, злоупотреблении властью и превышении полномочий. Саакашвили был задержан после нелегального пересечения границы и заключен под стражу. Политик остается в тюрьме с 1 октября 2021 года. За это время он неоднократно объявлял голодовку. В связи с ухудшением здоровья Саакашвили перевели в частную клинику «Вивамед».