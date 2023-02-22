В Грузии заявили, что семья Саакашвили владеет имуществом на $170 млн

Семья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили имеет в Грузии имущества на $170 млн и приобрела недвижимость в США. Об этом заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе, передает канал Imedi.
«Только семья Саакашвили имеет в Грузии имущества на 170 млн за счет бедняков, в декларации на основании закона FARA указано, что они приобрели ряд квартир и недвижимости в США. Это обычная продажная, непорядочная семья», — отметил он.
Кобахидзе также заявил, что почти каждый член семьи Саакашвили «был замешан в коррупционной деятельности».
Он также обвинил семью экс-президента в том, что они кормят его низкокалорийной едой.
«Когда семья Саакашвили предпринимает действия, которые потенциально могут нанести вред его здоровью из-за того, что он худеет, это просто шокирует. Это показывает, с какой семьей мы имеем дело», - подчеркнул он.
Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе высмеял заявление оппозиции, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили – узник Владимира Путина и его арест выгоден Москве.
16 февраля Европарламент абсолютным большинство голосов принял резолюцию по ситуации вокруг бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, согласившись с тем, что Тбилиси несет ответственность за здоровье политика.
3 февраля в клинике «Вивамед» рассказали, что «голодающий» Саакашвили ест сациви и хачапури.
В 2021 году Саакашвили решил вернуться на родину, несмотря на то, что еще с середины 2010-х годов в Грузии на него было заведено несколько уголовных дел и по некотором были заочно вынесены приговоры. Экс-президента обвиняли в растрате, злоупотреблении властью и превышении полномочий. Саакашвили был задержан после нелегального пересечения границы и заключен под стражу. Политик остается в тюрьме с 1 октября 2021 года. За это время он неоднократно объявлял голодовку. В связи с ухудшением здоровья Саакашвили перевели в частную клинику «Вивамед».