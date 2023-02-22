Берлускони ответил на упрек Зеленского

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони прокомментировал упрек президента Украины Владимира Зеленского в том, что «его дом никогда не бомбили». Об этом сообщает итальянское издание la Repubblica, ссылаясь на инсайдерские источники.

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Как сообщает итальянское СМИ, Берлускони сказал, что Зеленский «ничего не знает» о нем.

«Я ребенком пережил бомбардировки», — подчеркнул политик.

В тот период Второй мировой войны, когда фашистская Италия подверглась бомбардировкам союзников, Берлускони было шесть лет.

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. После вступления фашистской Италии во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской коалиции, британская авиация начала бомбардировки страны. Пик атак пришелся на август 1943 года. Всего жертвами бомбежек стали до 2 тыс. жителей Милана, разрушены 14 тыс. зданий. Как заявлял сам итальянский политик, однажды бомба упала на его улице и после этого семья приняла решение покинуть город.

Поводом для критики Берлускони со стороны Зеленского стали заявления экс-премьер-министра о том, что именно нынешний президент Украины виноват в эскалации конфликта.