США ответили на слухи о запуске РФ баллистической ракеты во время визита Байдена в Киев

В США опровергли информацию СМИ о том, что во время визита президента США Джо Байдена в Киев, Россия якобы провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

«Россия не проводила испытаний МБР, пока Байден находился в Киеве», - рассказал агентству один из американских чиновников.

По его словам, Москва уведомила Вашингтон о планах испытаний задолго до того, как стало известно, что Байден поедет в Киев. Он подчеркнул, что подобные запуски не стали неожиданностью для американской стороны, т.к. считаются обычным явлением. Источник добавил, что Вашингтон не счел эти испытания какой-либо угрозой.

Ранее в прессе появились сведения о том, что Россия якобы провела испытание МБР «Сармат». Это произошло в то время, когда в Киеве находился Байден. Утверждалось, что полет закончился неудачей. Также есть информация, что испытания проводились перед визитом американского лидера – в понедельник.