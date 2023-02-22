Берлускони возмутили слова Зеленского

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони резко ответил на заявление президента Украины о нем. Об этом пишет газета La Repubblica, передает ТАСС. Владимир Зеленский ранее сделал акцент на том, что итальянский политик порой не сдерживается в выражениях из-за того, что «его дом никогда не бомбили».

Сообщается, что Берлускони отказался от официального заявления, однако ранее он планировал выступить по данному вопросу.

«Что знает этот синьор (Зеленский - прим. ред.) обо мне? Ничего он не знает! Я ребенком пережил бомбардировки», - возмутился Берлускони.

Речь идет о периоде Второй мировой войны - тогда Италия, бывшая на стороне гитлеровской коалиции, подвергалась бомбардировкам со стороны союзников. Берлускони тогда было шесть лет.

Владимир Зеленский заговорил о Берлускони в ходе совместной пресс-конференции во вторник с премьер-министром Джорджей Мелони в Киеве. Издание отмечает, что премьер-министр в оправдание заявила, что ее правящая коалиция единодушна в поддержке Киева.