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Моравецкий осудил политику Меркель в отношении России

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал неправильной политику экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении РФ. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на New York Times.

Моравецкий осудил политику Меркель в отношении России
© globallookpress.com

По его словам, все страны уже признали правильность его политики в отношении РФ, а также в отношении угроз, направленных на российско-германские газовые отношения. При этом предупреждения Польши об угрозе от России в отношении зависимости от энергоресурсов, услышали только наполовину. Теперь, по мнению Моравецкого, к Варшаве прислушиваются больше.

Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте сообщил, что в зависимости Европы от российского газа виновата не только Германия и ее бывший канцлер Меркель. По его мнению, выгоду от дешевого газа получили все страны Евросоюза, а не только ФРГ. Он также заметил, что Европа могла и раньше уйти от зависимости от российских энергоресурсов.

ЕС полностью заместил выбывший российский газ

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сказала, что до конца 2023 года почти все государства Евросоюзе откажутся от российских энергопоставок.

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