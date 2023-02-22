Моравецкий осудил политику Меркель в отношении России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал неправильной политику экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении РФ. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на New York Times.

По его словам, все страны уже признали правильность его политики в отношении РФ, а также в отношении угроз, направленных на российско-германские газовые отношения. При этом предупреждения Польши об угрозе от России в отношении зависимости от энергоресурсов, услышали только наполовину. Теперь, по мнению Моравецкого, к Варшаве прислушиваются больше.

Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте сообщил, что в зависимости Европы от российского газа виновата не только Германия и ее бывший канцлер Меркель. По его мнению, выгоду от дешевого газа получили все страны Евросоюза, а не только ФРГ. Он также заметил, что Европа могла и раньше уйти от зависимости от российских энергоресурсов.