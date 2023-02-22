В Эквадоре начали использовать кокаин для изготовления бетона

В Эквадоре кокаин стали добавлять в бетон для утилизации конфискованного у наркоторговецев запрещенного препарата, места для хранения которого на складах не хватает. Об этом сообщило агентство Reuters.
Оно напоминает, что в 2021 году вес изъятых наркотиков превысил 210 тонн, что в два раза больше, чем годом ранее. В прошлом году в республике было конфисковано более 130 тонн различных наркотических веществ, и 27 полицейских складов, где они хранятся до утилизации, переполнены. Метод инкапсуляции подразумевает измельчение брикетов кокаина вместе с другими отходами и добавление полученного порошка в цемент вместе с песком и водой. Как пояснил изданию глава отдела по борьбе с наркотиками полиции Эквадора Пабло Рамирес, на сжигание тонны кокаина требуется около 12 часов, в то время как на инкапсуляцию уходит менее трех часов.
"Эта процедура дешевле, занимает меньше времени и не так влияет на окружающую среду", - сказал он.
Отмечается, что в ближайшее время измельчить и вмешать в бетон планируется около 83 тонн кокаина, полученный материал можно использовать в строительстве.