В Эквадоре начали использовать кокаин для изготовления бетона

Оно напоминает, что в 2021 году вес изъятых наркотиков превысил 210 тонн, что в два раза больше, чем годом ранее. В прошлом году в республике было конфисковано более 130 тонн различных наркотических веществ, и 27 полицейских складов, где они хранятся до утилизации, переполнены. Метод инкапсуляции подразумевает измельчение брикетов кокаина вместе с другими отходами и добавление полученного порошка в цемент вместе с песком и водой. Как пояснил изданию глава отдела по борьбе с наркотиками полиции Эквадора Пабло Рамирес, на сжигание тонны кокаина требуется около 12 часов, в то время как на инкапсуляцию уходит менее трех часов.