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В Индии возникли проблемы с оплатой российского сырья

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У индийской госкомпании Hindustan Petroleum возникли сложности при проведении платежей за российскую сырую нефть, сообщает Bloomberg. Проблемы появились из-за санкций (ценового потолка на нефть из РФ, введенного Западом).

Нефтеперерабатывающий завод не желает объявлять цену закупки российской нефти, и это затрудняет поиск западных банков, готовых проводить такие платежи. Hindustan Petroleum платила за российскую нефть в долларах, дирхамах ОАЭ и рублях, в индийских рупиях транзакций пока не было; стороны уже рассматривают возможные обходные пути.

«Нетаньяху может посетить Киев, не раздражая Москву»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ближайшее время может отправиться на Украину и встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Israel Hayom со ссылкой на неназванных чиновников.

По их словам, возможный визит «находится на рассмотрении». При этом в канцелярии премьера отказались комментировать этот вопрос. С начала украинского кризиса Нетаньяху придерживался осторожного подхода, но, вновь вступив в должность, он уже несколько раз заявил, что Израиль рассмотрит возможность предоставления Украине систем вооружения, и даже одобрил визит министра иностранных дел Эли Коэна в Киев на прошлой неделе. Поскольку визит Коэна не вызвал резкой реакции со стороны России, официальные лица считают, что Нетаньяху может посетить Киев, не раздражая Москву.

«Бряцание оружием вместо звона медалей»

В Древней Греции враждующие стороны заключали перемирие для проведения Олимпийских игр, но сегодняшний спорт используется для борьбы с «неправильной политикой», пишет «Политика». В Сербии также «хорошо помнят ту несправедливость, которую испытали сербские спортсмены в девяностые годы», отметило издание.

«Политика» подчеркнула, что гениальный Чайковский, творец 19 века, исключен из мирового наследия из-за событий наших дней и даже некоторые люди из «мира культуры» не только поддерживают преступление против культуры «во имя либеральных ценностей», но и призывают к нему. Но и этого, кажется, недостаточно - «теперь надо покалечить российский спорт» и сотни российских олимпийцев должны быть наказаны - «не виновны, не ответственны, но лишены прав. Чтобы усилить иронию, некоторые бывшие олимпийцы громче всех преследуют Россию, стремясь запретить ее спортсменам участвовать в ОИ-2024 в Париже, подчеркнуло издание.

«Дружба Китая и Россия прочна как скала»

Высокопоставленный китайский дипломат Ван И назвал связи Китая с Россией «прочными как скала», хотя Пекин и пытается изобразить себя нейтральным игроком, который может стать посредником в установлении мира на Украине, отмечает Bloomberg.

На встрече с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым Ван И заявил, что Китай стремится «содействовать взаимовыгодному сотрудничеству во всех областях», поскольку обе страны защищают национальные интересы. В среду Ван И встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Визит китайского политика в РФ в годовщину украинского кризиса показывает, что Китай «не намерен отказываться от своего верного дипломатического партнера».

В Японии создадут подразделения электронной ПВО

В Вооруженных силах Японии с 2024 года появятся подразделения электронной противовоздушной обороны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Sankei Shimbun.