Стало известно о четырех взрывах в Харькове

В Харькове были слышны четыре мощных взрыва. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет украинское издание «Страна.ua».

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что по городу были нанесены ракетные удары.

«Прозвучали несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России», - цитирует издание слова градоначальника.

При этом очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео клубов дыма, поднимающихся над Харьковом.

Сегодня на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.