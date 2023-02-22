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31 минуту назад

СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Алиса Селезнёва

В Харькове были слышны четыре мощных взрыва. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет украинское издание «Страна.ua».

Стало известно о четырех взрывах в Харькове
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что по городу были нанесены ракетные удары.

«Прозвучали несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России», - цитирует издание слова градоначальника.

При этом очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео клубов дыма, поднимающихся над Харьковом.

Сегодня на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Россия регулярно наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. Они начались с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, к организации которого причастны украинские спецслужбы.

В мире,СВО,Игорь Терехов,
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