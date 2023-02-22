Стало известно о четырех взрывах в Харькове

В Харькове были слышны четыре мощных взрыва. Об этом со ссылкой на очевидцев пишет украинское издание «Страна.ua».
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что по городу были нанесены ракетные удары.
«Прозвучали несколько взрывов. Возможны еще пуски ракет с территории России», - цитирует издание слова градоначальника.
При этом очевидцы публикуют в соцсетях фото и видео клубов дыма, поднимающихся над Харьковом.
Сегодня на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Россия регулярно наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. Они начались с 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту, к организации которого причастны украинские спецслужбы.