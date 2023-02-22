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26 минут назад

В Иране заявили, что инспекторы МАГАТЭ приехали в Тегеран

Газета.Ru

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами заявил, что инспекторы Международного агентства атомной энергии (МАГАТЭ) уже второй день находятся в Тегеране и осуществляют необходимые проверки ядерных объектов. Об этом сообщает Tasnim.

В Иране заявили, что инспекторы МАГАТЭ приехали в Тегеран
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Представители МАГАТЭ находятся сейчас в Тегеране. Еще со вчерашнего дня ведутся переговоры, они посещают и осуществляют проверки наших ядерных объектов», — сказал Эслами.

Он отметил, что Тегеран не допустит сбоев в сотрудничестве с МАГАТЭ.

Организация информацию о визите своих сотрудников в Иран пока не комментировала.

В мире,МАГАТЭ,
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