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32 минуты назад

МИД Китая высказался по вопросу ДСНВ

Елена Прошина

Китай выразил надежду, что Россия и США урегулируют вопросы по ДСНВ с помощью консультаций, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Об этом пишет РИА Новости.

МИД Китая высказался по вопросу ДСНВ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Китай надеется, что обе стороны смогут должным образом разрешить свои разногласия посредством конструктивного диалога и консультаций, чтобы обеспечить беспрепятственное выполнение договора», - сказал Вэньбинь.

Он добавил, что ДСНВ это важный документ о ядерном разоружении между странами в этом столетии. Кроме того, в настоящее время это единственный договор контролирующий вооружения двух государств и он имеет большое значение для поддержания глобальной стратегической стабильности в мире.

Напомним, российский лидер Владимир Путин в ходе оглашения своего послания обеим палатам парламента заявил о приостановке участия России в ДСНВ. В ответ на это генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожалеет о таком решении Москвы. Он призвал РФ пересмотреть свою позицию и соблюдать все необходимые обязательства.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что решение о приостановке участия в договоре - это важный сигнал для Запада. Это говорит о том, что Россия не пойдет на победу на поле боя или стратегическое поражение.

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