МИД Китая высказался по вопросу ДСНВ

Китай выразил надежду, что Россия и США урегулируют вопросы по ДСНВ с помощью консультаций, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Об этом пишет РИА Новости.

«Китай надеется, что обе стороны смогут должным образом разрешить свои разногласия посредством конструктивного диалога и консультаций, чтобы обеспечить беспрепятственное выполнение договора», - сказал Вэньбинь.

Он добавил, что ДСНВ это важный документ о ядерном разоружении между странами в этом столетии. Кроме того, в настоящее время это единственный договор контролирующий вооружения двух государств и он имеет большое значение для поддержания глобальной стратегической стабильности в мире.

Напомним, российский лидер Владимир Путин в ходе оглашения своего послания обеим палатам парламента заявил о приостановке участия России в ДСНВ. В ответ на это генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что сожалеет о таком решении Москвы. Он призвал РФ пересмотреть свою позицию и соблюдать все необходимые обязательства.