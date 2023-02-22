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16 минут назад

В Казахстане ожидают подтверждения визита Блинкена в республику

ТАСС

Министерство иностранных дел Казахстана ожидает от американских властей подтверждения визита в республику госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом в среду сообщил журналистам заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

В Казахстане ожидают подтверждения визита Блинкена в республику
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы ждем официального подтверждения, как будет - сразу объявим. Мы ожидаем официального подтверждения с американской стороны", - сказал Тлеуберди, отвечая на вопрос о том, прорабатывается ли возможность визита в Казахстан госсекретаря США.

Ранее казахстанский портал Inbusiness.kz сообщил со ссылкой на источники в МИД Казахстана о том, что в начале следующей недели в Астане пройдет министерская встреча в формате C5+1 (Центральная Азия плюс США), в которой ожидается участие госсекретаря США. В МИД Казахстана о возможности такой встречи пока не сообщали.

Формат "С5+1" представляет собой многосторонний механизм взаимодействия между пятью странами Центральной Азии (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) и США. Он был создан в 2015 году для обсуждения региональных вопросов в сферах экономики, экологии и безопасности.

В мире,Мухтар Тлеуберди,Энтони Блинкен,
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