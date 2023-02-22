Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мацуно, Зеленский выступит на открытии онлайн-встречи G7.

Мацуно отметил, что украинский кризис будет «преобладающей темой» на переговорах «Большой семерки».

В январе 2023 года Япония стала председателем в «Большой семерке» сроком на один год.

Ранее сообщалось, что японские власти планируют пригласить Зеленского на саммит G7, который пройдет в мае 2023 года в Хиросиме.