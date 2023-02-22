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52 минуты назад

Зеленский примет участие во встрече лидеров G7

Мария Иванова

Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 24 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский примет участие во встрече лидеров G7
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам Мацуно, Зеленский выступит на открытии онлайн-встречи G7.

Мацуно отметил, что украинский кризис будет «преобладающей темой» на переговорах «Большой семерки».

В январе 2023 года Япония стала председателем в «Большой семерке» сроком на один год.

Ранее сообщалось, что японские власти планируют пригласить Зеленского на саммит G7, который пройдет в мае 2023 года в Хиросиме.

Летом 2022-го украинский президент уже выступал на саммите G7 онлайн по приглашению Германии.

В мире,Владимир Зеленский,
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