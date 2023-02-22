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1 час назад

В Красном Кресте заявили о поддержке Украины в ущерб Африке

Мария Иванова

Глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини заявил, что пока Украина получает масштабную поддержку от разных гуманитарных доноров, Африка сталкивается с нехваткой финансирования. Об этом сообщает РИА Новости.

В Красном Кресте заявили о поддержке Украины в ущерб Африке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы МККК, Красный Крест стремится привлечь внимание к трагедиям, которые Украина вытеснила из мировой повестки.

«Иронично, что гуманитарная деятельность на Украине очень хорошо поддерживается донорами, однако недостатком является то, что весь остальной мир сталкивается с недофинансированием», - подчеркнул Мардини.

Он отметил, что это проблема и для МККК, и для структур ООН, и для большинства гуманитарных организаций мира.

Финансирования, в частности, не хватает гуманитарным структурам в Африке, Афганистане, Мьянме и Латинской Америке, сказал Мардини.

Ранее Мардини заявил, что МККК готов выступить посредником для нового обмена военнопленными между Россией и Украиной.

Он напомнил, что МККК не раз выступал в качестве нейтрального посредника, в последний раз - в Йемене.

По словам Мардини, у МККК уже есть опыт посредничества в украинском кризисе - организация содействует процессу обмена телами российских и украинских солдат.

В мире,Роберт Мардини,Международный комитет Красного Креста,ООН,
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