В Красном Кресте заявили о поддержке Украины в ущерб Африке

Глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини заявил, что пока Украина получает масштабную поддержку от разных гуманитарных доноров, Африка сталкивается с нехваткой финансирования. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам главы МККК, Красный Крест стремится привлечь внимание к трагедиям, которые Украина вытеснила из мировой повестки.

«Иронично, что гуманитарная деятельность на Украине очень хорошо поддерживается донорами, однако недостатком является то, что весь остальной мир сталкивается с недофинансированием», - подчеркнул Мардини.

Он отметил, что это проблема и для МККК, и для структур ООН, и для большинства гуманитарных организаций мира.

Финансирования, в частности, не хватает гуманитарным структурам в Африке, Афганистане, Мьянме и Латинской Америке, сказал Мардини.

Ранее Мардини заявил, что МККК готов выступить посредником для нового обмена военнопленными между Россией и Украиной.

Он напомнил, что МККК не раз выступал в качестве нейтрального посредника, в последний раз - в Йемене.