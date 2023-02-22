В Красном Кресте заявили о поддержке Украины в ущерб Африке

Глава Международного комитета Красного Креста (МККК) Роберт Мардини заявил, что пока Украина получает масштабную поддержку от разных гуманитарных доноров, Африка сталкивается с нехваткой финансирования. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам главы МККК, Красный Крест стремится привлечь внимание к трагедиям, которые Украина вытеснила из мировой повестки.
«Иронично, что гуманитарная деятельность на Украине очень хорошо поддерживается донорами, однако недостатком является то, что весь остальной мир сталкивается с недофинансированием», - подчеркнул Мардини.
Он отметил, что это проблема и для МККК, и для структур ООН, и для большинства гуманитарных организаций мира.
Финансирования, в частности, не хватает гуманитарным структурам в Африке, Афганистане, Мьянме и Латинской Америке, сказал Мардини.
Ранее Мардини заявил, что МККК готов выступить посредником для нового обмена военнопленными между Россией и Украиной.
Он напомнил, что МККК не раз выступал в качестве нейтрального посредника, в последний раз - в Йемене.
По словам Мардини, у МККК уже есть опыт посредничества в украинском кризисе - организация содействует процессу обмена телами российских и украинских солдат.