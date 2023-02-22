СМИ: воздушная тревога объявлена по всей Украине

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ресурс по оповещению населения.

Ранее в среду, 22 февраля, предупреждение уже объявляли в ряде регионов страны — в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске и Сумах.

Воздушную тревогу по всей Украине также объявляли в понедельник, 21 февраля, в момент визита президента США Джо Байдена. Тогда украинские СМИ запечатлели прогулку главы Соединенных Штатов вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским по Михайловской площади в Киеве.