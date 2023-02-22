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22 минуты назад

СМИ: воздушная тревога объявлена по всей Украине

Никита Бородкин

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный ресурс по оповещению населения.

СМИ: воздушная тревога объявлена по всей Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее в среду, 22 февраля, предупреждение уже объявляли в ряде регионов страны — в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровске и Сумах.

Воздушную тревогу по всей Украине также объявляли в понедельник, 21 февраля, в момент визита президента США Джо Байдена. Тогда украинские СМИ запечатлели прогулку главы Соединенных Штатов вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским по Михайловской площади в Киеве.

Напомним, что Россия регулярно наносит удары по объектам инфраструктуры Украины. Они начались с 10 октября, через два дня после теракта на Крымском мосту. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин накануне заявил, что следствие подтвердило причастность к взрыву украинских спецслужб.

В мире,Владимир Зеленский,Александр Бастрыкин,Джозеф Байден,Следственный комитет,
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