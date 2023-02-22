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24 минуты назад

В Молдавии заявили об угрозе госпереворота

Никита Бородкин

Власти Молдавии не видят военных рисков на своей границе в обозримом будущем, однако угроза гибридной войны или государственного переворота сохраняется. Как сообщает ТАСС, об этом заявил в среду, 22 февраля, глава МИД республики Нику Попеску.

В Молдавии заявили об угрозе госпереворота
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы не видим риска военных сценариев на границе Молдавии в ближайшем будущем. Но гибридная подрывная деятельность, попытка государственного переворота — да, такой риск есть», — сказал он в интервью газете Financial Times.

Напомним, что ранее новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что Приднестровье должно быть демилитаризовано, а российские войска должны уйти из региона.

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После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что властям Молдавии стоит проявить осторожность в оценке урегулирования ситуации в Приднестровье. По его словам, сейчас у Кишинева и Москвы «весьма напряженные» отношения.

В мире,Дорин Речан,Дмитрий Песков,
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