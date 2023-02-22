В Молдавии заявили об угрозе госпереворота

Власти Молдавии не видят военных рисков на своей границе в обозримом будущем, однако угроза гибридной войны или государственного переворота сохраняется. Как сообщает ТАСС, об этом заявил в среду, 22 февраля, глава МИД республики Нику Попеску.

«Мы не видим риска военных сценариев на границе Молдавии в ближайшем будущем. Но гибридная подрывная деятельность, попытка государственного переворота — да, такой риск есть», — сказал он в интервью газете Financial Times.

Напомним, что ранее новый премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что Приднестровье должно быть демилитаризовано, а российские войска должны уйти из региона.