В ЕС призвали наказать ЮАР за сотрудничество с Россией

Евросоюзу стоит рассмотреть возможность пересмотра финансовых отношений с Южно-Африканской Республикой (ЮАР), а также введения санкций против страны, считает группа депутатов Европейского парламента (ЕП). Как стало известно «Ленте.ру» из обращения парламентариев, это предложение объяснили активизацией сотрудничества ЮАР с Россией.

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С таким обращением к вице-президенту Еврокомиссии, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю обратились четыре члена ЕП от разных стран: Яак Мадисон (Эстония), Теуво Хаккарайнен (Финляндия), Эльжбета Крук и Анна Залевска (Польша). Парламентарии напомнили, что ЕС является «крупнейшим и наиболее важным» партнером Южной Африки в области торговли и развития.

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Говоря о вызывающих беспокойство в ЕС факторах относительно ЮАР, члены Европарламента выделяют военное сотрудничество страны с Россией, а также ее действия в рамках Генассамблеи ООН.

«Министр иностранных дел России СергСергей Лавров недавно посетил Южную Африку для подготовки к совместным военно-морским учениям России, ЮАР и Китая. Министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор заявила, что проведение военных учений с "друзьями" было "естественным курсом отношений". ЮАР также воздержалась от не менее чем двух резолюций Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, осуждающих российскую агрессию», — говорится в тексте обращения.

«Рекомендует ли вице-президент/верховный представитель [ЕС по иностранным делам и политике безопасности] ввести санкции против Южной Африки, и если нет, то почему?» — спросили парламентарии у Борреля, также уточнив, намерен ли он встретиться с главой МИД ЮАР для «выражения обеспокоенности ЕС по поводу позиции Южной Африки в отношении украинского кризиса».

Ранее, как писала «Лента.ру», евродепутат от Германии Гуннар Бек призвал отговорить ЮАР от сотрудничества с Россией, в частности, в рамках совместных учений. В своем обращении к Еврокомиссии парламентарий призвал оценить риски подобного сотрудничества для Евросоюза.