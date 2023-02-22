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1 час назад

Венгрия не одобрила упрощение введения санкций против россиян

Лера Букина

Венгрия не одобрила инициативу Польши и стран Балтии, которая касается упрощения введения рестрикций против членов семей и окружения богатейших людей РФ. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Венгрия не одобрила упрощение введения санкций против россиян
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, венгерская сторона сочла необходимым исключить четырех граждан из санкционного перечня.

Страны, которые предлагают ограничительные меры, «сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии», указывает издание.

Подчеркивается, что ЕС выступает за заморозку активов и введение визового запрета на «ведущих бизнесменов, работающих в России». Литва, Латвия, Эстония и Польша считают необходимым включить в список «ближайших родственников или других физических лиц, получающих от них выгоду».

Как писала газета Financial Times в декабре, Венгрия во время встречи постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) не одобрила введение девятого пакета санкций в отношении России.

В ноябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил потери страны в связи с санкциями Евросоюза (ЕС) против России в €10 млрд.

Как стало известно накануне, Европейский союз официально решил пролонгировать ограничения в отношении России до 24 февраля 2024 года.

Сейчас в Евросоюзе работает над десятым пакетом санкций. 16 февраля появилась информация о том, что странам ЕС не удалось его согласовать.

В мире,Виктор Орбан,ЕС,
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