Венгрия не одобрила упрощение введения санкций против россиян

Венгрия не одобрила инициативу Польши и стран Балтии, которая касается упрощения введения рестрикций против членов семей и окружения богатейших людей РФ. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

Кроме того, венгерская сторона сочла необходимым исключить четырех граждан из санкционного перечня.

Страны, которые предлагают ограничительные меры, «сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии», указывает издание.

Подчеркивается, что ЕС выступает за заморозку активов и введение визового запрета на «ведущих бизнесменов, работающих в России». Литва, Латвия, Эстония и Польша считают необходимым включить в список «ближайших родственников или других физических лиц, получающих от них выгоду».

Как писала газета Financial Times в декабре, Венгрия во время встречи постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС) не одобрила введение девятого пакета санкций в отношении России.

В ноябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан оценил потери страны в связи с санкциями Евросоюза (ЕС) против России в €10 млрд.

Как стало известно накануне, Европейский союз официально решил пролонгировать ограничения в отношении России до 24 февраля 2024 года.