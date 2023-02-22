ЕС добавит в санкционный лист еще почти сотню граждан России

ЕС намерен ввести в следующий пакет антироссийский рестрикций санкции против еще 96 граждан России, среди которых есть члены семей российских предпринимателей и олигархов. О пополнении санкционного листа сообщает Politico.

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«К следующему пакету санкций ЕС могут быть добавлены еще 96 человек. На это указывают проекты документов, с которыми ознакомились журналисты Politico», — говорится в публикации.

Отмечается, что этот список мог быть больше, если бы не протест от представителей Венгрии касательно отдельных пунктов нового списка.