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50 минут назад

ЕС добавит в санкционный лист еще почти сотню граждан России

Lenta.ru

ЕС намерен ввести в следующий пакет антироссийский рестрикций санкции против еще 96 граждан России, среди которых есть члены семей российских предпринимателей и олигархов. О пополнении санкционного листа сообщает Politico.

ЕС добавит в санкционный лист еще почти сотню граждан России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К следующему пакету санкций ЕС могут быть добавлены еще 96 человек. На это указывают проекты документов, с которыми ознакомились журналисты Politico», — говорится в публикации.

Отмечается, что этот список мог быть больше, если бы не протест от представителей Венгрии касательно отдельных пунктов нового списка.

Ранее стало известно, что страны Прибалтики и Польша хотят облегчить введение санкций против членов семей и окружения российских бизнесменов и олигархов, но сталкиваются с сопротивлением со стороны Венгрии.

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