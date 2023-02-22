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19 минут назад

Семья украинских беженцев пожаловалась на хаос в школе США

Елена Прошина

Семья беженцев из Украины, проживающая сейчас в Сан-Франциско, рассказала изданию San Francisco Сhronicle об ужасах в местных школах. Об этом пишет РИА Новости.

Семья украинских беженцев пожаловалась на хаос в школе США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В январе этого года 13-летняя Яна поступила в среднюю школу Marina Middle School и спустя некоторое время поняла, что реальная жизнь там далека от того, что показывают в кино. По ее словам, ученики срывают уроки, вскакивают на парты, ругаются на преподавателей, устраивают конфликты, при этом их после этого не наказывают.

Яна рассказала, что в школе творится настоящий хаос и это считается нормой. Вскоре Яна и сама стала жертвой настоящей травли. За это время у девочки украли телефон, а несколько учеников однажды стали ей угрожать. После этого девочка перестала ходить в школу и попросила перевестись в другую. Однако местные чиновники отказали ей в этом.

Как пишет San Francisco Сhronicle, ситуация, в которой оказалась Яна это настоящая проблема в школах города. Условия обучения там оставляют желать лучшего из-за насилия, постоянных издевательств и вызывающего поведения школьников.

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