Семья украинских беженцев пожаловалась на хаос в школе США

Семья беженцев из Украины, проживающая сейчас в Сан-Франциско, рассказала изданию San Francisco Сhronicle об ужасах в местных школах. Об этом пишет РИА Новости.

В январе этого года 13-летняя Яна поступила в среднюю школу Marina Middle School и спустя некоторое время поняла, что реальная жизнь там далека от того, что показывают в кино. По ее словам, ученики срывают уроки, вскакивают на парты, ругаются на преподавателей, устраивают конфликты, при этом их после этого не наказывают.

Яна рассказала, что в школе творится настоящий хаос и это считается нормой. Вскоре Яна и сама стала жертвой настоящей травли. За это время у девочки украли телефон, а несколько учеников однажды стали ей угрожать. После этого девочка перестала ходить в школу и попросила перевестись в другую. Однако местные чиновники отказали ей в этом.