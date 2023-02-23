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24 минуты назад

В США решение Байдена по Украине назвали пощечиной каждому американцу

Lenta.ruиещё 4

Конгрессмен-республиканец от штата Аризона Пол Госар назвал пощечиной каждому американцу решение президента США Джо Байдена посетить Украину. Об этом политик заявил в своем Twitter-аккаунте.

В США решение Байдена по Украине назвали пощечиной каждому американцу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Визит Джо Байдена на Украину — это пощечина каждому американцу, особенно жителям Восточной Палестины, штат Огайо. Украина нам не друг, а Россия нам не враг», — написал Госар.

Ранее Комитет по надзору палаты представителей США запросил Пентагон, Госдепартамент и агентство по международному развитию представить отчеты о расходовании 113 миллиардов долларов, которые были выделены на оказание помощи Киеву.

Ранее президент США Джо Байден побывал в Киеве, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этого визита Байден, в частности, пообещал, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов.

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