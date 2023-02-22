Китай заподозрили в дистанцировании от России

В настоящее время Китай стремится наладить отношения с Европой, и для достижения этой цели пытается держать дистанцию с Россией. Пекину это необходимо, так как он остро нуждается в толчке для роста своей экономики. Об этом пишет The New York Times (NYT).

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Издание приводит в пример недавнее турне по европейским странам главы канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Авторы статьи считают, что его главной целью была попытка привлечь европейские страны, чтобы в короткие сроки возродить свою экономику и найти точки соприкосновения. Опрошенные NYT аналитики отметили, что китайский политик отказался напрямую поддерживать Москву, заявив, что КНР не хочет, чтобы «кризис затянулся и обострился».

Также издание отмечает, что Соединенные Штаты оказывают на Китай серьезное давление, несмотря на попытки последнего наладить диалог. Эксперты выразили мнение, что после почти двух лет прохладных отношений, срыва крупной инвестиционной сделки и конфликта на Украине, представители европейских стран рассчитывали на то, что Пекин покажет готовность еще больше увеличить дистанцию между собой и Москвой. Однако вместо этого Ван на конференции по безопасности в Мюнхене и спровоцировал словесную войну с США из-за инцидента с воздушным шаром-шпионом, назвав реакцию Вашингтона «абсурдной и истеричной».