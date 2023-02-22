Дуда: Украина самостоятельно не сможет защититься от России

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что киевские власти самостоятельно не смогут защитить себя от Российской Федерации, им необходима поддержка извне. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN.

Фото: Pavlo Palamarchuk/Reuters Pavlo Palamarchuk/Reuters

"При нормальных условиях, если Украина не будет получать поддержку, у нее нет никаких шансов защититься от России", — заявил Дуда.

По его словам, существует разница в пользу российской стороны в производственных мощностях и в мобилизационном потенциале. Ранее Дуда заявил, что белорусского лидера Александра Лукашенко ждет "окончательный конец" в случае участия Минска в конфликте на Украине. Дуда уверен, что в случае участия в конфликте ситуация может "полностью выйти из-под контроля" Лукашенко.