В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
22 минуты назад

Дуда: Украина самостоятельно не сможет защититься от России

Газета.Ru

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что киевские власти самостоятельно не смогут защитить себя от Российской Федерации, им необходима поддержка извне. Об этом он рассказал в эфире телеканала CNN.

Дуда: Украина самостоятельно не сможет защититься от России
Фото: Pavlo Palamarchuk/ReutersPavlo Palamarchuk/Reuters

"При нормальных условиях, если Украина не будет получать поддержку, у нее нет никаких шансов защититься от России", — заявил Дуда.

По его словам, существует разница в пользу российской стороны в производственных мощностях и в мобилизационном потенциале. Ранее Дуда заявил, что белорусского лидера Александра Лукашенко ждет "окончательный конец" в случае участия Минска в конфликте на Украине. Дуда уверен, что в случае участия в конфликте ситуация может "полностью выйти из-под контроля" Лукашенко.

При этом Дуда высказал мнение, что участие в боевых действиях "означает смерть для многих белорусов, не имеющих боевого опыта". 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.

В мире,Александр Лукашенко,Анджей Дуда,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий