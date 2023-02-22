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32 минуты назад

Экс-военный США заявил, что поездка Байдена в Киев была постановочной

ТАСС

Визит в Киев президента США Джо Байдена был постановочным и не принес Киеву никакой выгоды. Такое мнение высказал во вторник подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире телеканала Fox News.

Экс-военный США заявил, что поездка Байдена в Киев была постановочной
Фото: ТАССТАСС

"Нет никаких сомнений, что риск был, - сказал он, комментируя поездку Байдена. - <...> Риск был вполне реальным. Но я хочу спросить - зачем так рисковать, если там нет американских солдат? Потому что если что-то пойдет не так, то это потенциальная война между Россией и США. Там, "на земле", нет ничего, что стоило бы такого риска. И это не помогает Украине. Так что риск был большой, а выигрыш - очень маленький".

Комментируя воздушную сирену во время пребывания Байдена в Киеве, подполковник Дэвис отметил что "это выглядело как постановка". "Белый дом заранее предупредил русских, поэтому они [украинцы] знали, что не будет никакого налета, никто даже не дернулся, когда это произошло. Так что было похоже, что они знали, что это произойдет", - отметил он.

"Это [поездка Байдена] ничего не изменит. Мы и так дадим им все, что они хотят, с этой поездкой или нет. Так что это действительно больше похоже на постановочное событие, которое не принесло конкретных выгод Украине", - добавил Дэвис.

В мире,Дэниел Дэвис,Джозеф Байден,
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