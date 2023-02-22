Экс-военный США заявил, что поездка Байдена в Киев была постановочной

"Нет никаких сомнений, что риск был, - сказал он, комментируя поездку Байдена. - <...> Риск был вполне реальным. Но я хочу спросить - зачем так рисковать, если там нет американских солдат? Потому что если что-то пойдет не так, то это потенциальная война между Россией и США. Там, "на земле", нет ничего, что стоило бы такого риска. И это не помогает Украине. Так что риск был большой, а выигрыш - очень маленький".