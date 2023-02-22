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48 минут назад

Конгрессмены США проведут специальное заседание о соперничестве с Китаем

Елена Прошина

Комитет палаты представителей США по международным отношениям проведет слушания о соперничестве с КНР. Такое заявление сделал руководитель комитета Майкл Маккол, передает РИА Новости.

Конгрессмены США проведут специальное заседание о соперничестве с Китаем
Фото: ТАССТАСС

В публикации уточняется, что первое панельное заседание касательно отношений США с Китаем пройдет в следующий вторник. Темой для обсуждения станет «борьба с вызовами», которые бросает коммунистическая партия Китая. Отмечается, что эти вызовы могут задеть «поколения». В списке выступающих на заседании высокопоставленных лиц указаны представители Государственного департамента, Министерства финансов США и других ведомств.

Агентство напоминает, что отношения США и Китая пошли на ухудшение после инцидента с аэростатом, который до перехвата пересек всю сухопутную часть США. Американская сторона уверена, что воздушный шар действовал в интересах китайских разведывательных сил. Пекин в свою очередь заверил, что это был сбившийся с курса гражданский метеозонд.

В ответ на это происшествие Министерство торговли США внесло в черный список шесть юридических лиц КНР, участвующих в развитии китайской аэрокосмической отрасли, в том числе в создании аэростатов. Пекин пообещал принять ответные меры.

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