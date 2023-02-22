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1 час назад

Ван И и Патрушев подчеркнули важность защищать мир и стабильность в АТР

Газета.Ruиещё 1

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе встречи в Москве во вторник подчеркнули важность твердо защищать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), противостоять менталитету холодной войны и блоковой конфронтации. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении МИД КНР.

Ван И и Патрушев договорились "противостоять менталитету холодной войны" в АТР
Фото: ТАССТАСС

"Стороны считают, что необходимо твердо защищать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и идеологическому противостоянию", - говорится в документе на сайте ведомства.

Отмечается, что стороны договорились продолжать укреплять многостороннее сотрудничество, прилагать еще больше усилий для улучшения глобального управления.

В мире,Николай Патрушев,Совет безопасности РФ,
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