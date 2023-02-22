Ван И и Патрушев договорились "противостоять менталитету холодной войны" в АТР

Глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро Ван И и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в ходе встречи в Москве во вторник подчеркнули важность твердо защищать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), противостоять менталитету холодной войны и блоковой конфронтации. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении МИД КНР.
"Стороны считают, что необходимо твердо защищать мир и стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе, противостоять менталитету холодной войны, блоковой конфронтации и идеологическому противостоянию", - говорится в документе на сайте ведомства.
Отмечается, что стороны договорились продолжать укреплять многостороннее сотрудничество, прилагать еще больше усилий для улучшения глобального управления.