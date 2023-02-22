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1 час назад

CNN: Пентагон начал расследование утечки данных с почтового сервера SOCOM

Газета.Ruиещё 1

Командование специальных операций вооруженных сил (SOCOM) США начало расследование после сообщения об утечке данных с почтового сервера. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя SOCOM Кена Макгроу.

CNN: Пентагон начал расследование утечки данных с почтового сервера SOCOM
Фото: Andrew Harnik/APAndrew Harnik/AP

По его словам, единственная информация, которую командование может подтвердить сейчас, это отсутствие следов взлома информационной системы сил специальных операций США. Как сообщалось ранее, утечку данных обнаружил американский специалист по информационной безопасности Анураг Сен. Выяснилось, что один из почтовых серверов Пентагона не был защищен от доступа поисковых машин и незарегистрированных пользователей и сливал в сеть "терабайты внутренней электронной почты американских военных".

Для доступа на сервер не был установлен даже пароль, и любой пользователь интернета мог зайти на него, используя IP-адрес. При этом, почта, хранившаяся на этом сервере, принадлежала руководству и военнослужащим Командования специальных операций США.

В частности, там были обнаружены заявки на допуск к секретной информации, содержащие личные данные военнослужащих, в том числе сведения о состоянии их здоровья. 8 февраля доступ к серверу осуществила поисковая система Shodan, которая сканирует интернет на наличие открытых серверов и сообщает о них всем пользователям по запросу. Отмечается, что Сен уведомил Пентагон об обнаруженной уязвимости, после чего сервер был отключен, а доступ к нему заблокирован.

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