CNN: Пентагон начал расследование утечки данных с почтового сервера SOCOM

Командование специальных операций вооруженных сил (SOCOM) США начало расследование после сообщения об утечке данных с почтового сервера. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление представителя SOCOM Кена Макгроу.

Фото: Andrew Harnik/AP Andrew Harnik/AP

По его словам, единственная информация, которую командование может подтвердить сейчас, это отсутствие следов взлома информационной системы сил специальных операций США. Как сообщалось ранее, утечку данных обнаружил американский специалист по информационной безопасности Анураг Сен. Выяснилось, что один из почтовых серверов Пентагона не был защищен от доступа поисковых машин и незарегистрированных пользователей и сливал в сеть "терабайты внутренней электронной почты американских военных".

Для доступа на сервер не был установлен даже пароль, и любой пользователь интернета мог зайти на него, используя IP-адрес. При этом, почта, хранившаяся на этом сервере, принадлежала руководству и военнослужащим Командования специальных операций США.