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1 час назад

Зеленский упрекнул Берлускони в том, что "его дом не бомбили"

Газета.Ruиещё 1

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с итальянским премьером Джорджей Мелони упрекнул экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в том, что тот никогда не переживал бомбежки, хотя итальянский политик в детстве видел первые бомбардировки Милана. Об этом сообщает РИА Новости.

Зеленский упрекнул Берлускони в том, что "его дом не бомбили"
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

На прошлой неделе Берлускони раскритиковал действия Зеленского, которому, по его словам, "достаточно было прекратить нападать на республики Донбасса", чтобы предотвратить конфликт.

"Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, к нему никогда не подъезжали танки, никто не убивал его родственников", - отметил Зеленский.

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. После вступления фашистской Италии во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской коалиции, британская авиация начала бомбардировки страны. Пик атак пришелся на август 1943 года. Всего жертвами бомбежек стали до 2 тыс. жителей Милана, разрушены 14 тыс. зданий.

"Никогда не забуду, как союзники бомбили Милан в 1943 году. Однажды бомба упала прямо на нашу улицу Волтурно. После этого мои родители решили переехать в небольшую деревню на север от Милана", - заявлял Берлускони в интервью для биографии Алана Фридмана.

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