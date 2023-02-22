Зеленский упрекнул Берлускони в том, что "его дом не бомбили"

"Никогда не забуду, как союзники бомбили Милан в 1943 году. Однажды бомба упала прямо на нашу улицу Волтурно. После этого мои родители решили переехать в небольшую деревню на север от Милана", - заявлял Берлускони в интервью для биографии Алана Фридмана.