Ученый заявил, что обмеление каналов в Венеции не связано с засухой

Обмеление каналов может наблюдаться в Венеции в среднем каждые два-три года, и оно не связано с засухой. Об этом во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС рассказал один из ведущих итальянских климатологов, специалист из Итальянского общества природоохранной геологии Массимильяно Фаццини.

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По его словам, такая ситуация обусловлена несколькими факторами, включая атмосферное давление и сизигийные приливы. Фаццини пояснил, что "речь идет о ситуации, когда Луна, Солнце и Земля выстраиваются в одну линию", что оказывает мощное влияние на водные массы на Земле. "Конечно, дополнительным фактором является то, что в Италии на протяжении как минимум 10 дней наблюдается высокое атмосферное давление, - сказал ученый. - Но засуха здесь ни при чем".

Фаццини отметил, что сочетание двух указанных факторов "приводит к аномально низким уровням воды, которые, однако, не являются исключительными, потому что в среднем такая ситуация возникает каждые два-три года".

В последний раз сильное обмеление наблюдалось в 2019 году, напомнил эксперт. "Тогда у нас были точно такие же значения, уровень воды опускался примерно на 60 см ниже среднего", - пояснил он. Со среды в Италии "давление начнет снижаться, и ситуация нормализуется", сказал климатолог.