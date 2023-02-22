Трамп указал на риск Третьей мировой войны из-за действий Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мир вплотную приблизился к глобальному конфликту из-за коррумпированного правящего круга во главе с президентом Джо Байденом. Об этом пишут РИА Новости.
По его словам, для деэскалации напряженности во всем мире США необходимо избавиться от представителей «коррумпированного истеблишмента», которые приняли ряд неверных внешнеполитических решений. Трамп подчеркнул, что речь идет также о нынешнем лидере США, так как даже его собственные люди признают: Байден «не принял ни одного хорошего решения в контексте других стран и войн».
Трамп указал, что за время своего президентского срока отвергал «катастрофические советы» генералов, бюрократов и «так называемых дипломатов» Вашингтона, которые своими советами могут лишь загнать Соединенные Штаты в конфликт. Как выйти из него они не знают, отметил экс-президент США. Трамп вспомнил заместителя государственного секретаря Викторию Нуланд и других высокопоставленных лиц, которые были «одержимы подталкиванием Украины к НАТО».
«Эти люди искали конфронтации долгое время. И теперь мы колеблемся на грани третьей мировой войны», — считает политик.
Он подчеркнул, что мир вплотную приблизился к глобальному конфликту.