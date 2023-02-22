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31 минуту назад

Мир на грани третьей мировой из-за "одержимых" в Вашингтоне, заявил Трамп

Елена Прошина

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что мир вплотную приблизился к глобальному конфликту из-за коррумпированного правящего круга во главе с президентом Джо Байденом. Об этом пишут РИА Новости.

Трамп указал на риск Третьей мировой войны из-за действий Байдена
Фото: ТАССТАСС

По его словам, для деэскалации напряженности во всем мире США необходимо избавиться от представителей «коррумпированного истеблишмента», которые приняли ряд неверных внешнеполитических решений. Трамп подчеркнул, что речь идет также о нынешнем лидере США, так как даже его собственные люди признают: Байден «не принял ни одного хорошего решения в контексте других стран и войн».

Трамп указал, что за время своего президентского срока отвергал «катастрофические советы» генералов, бюрократов и «так называемых дипломатов» Вашингтона, которые своими советами могут лишь загнать Соединенные Штаты в конфликт. Как выйти из него они не знают, отметил экс-президент США. Трамп вспомнил заместителя государственного секретаря Викторию Нуланд и других высокопоставленных лиц, которые были «одержимы подталкиванием Украины к НАТО».

«Эти люди искали конфронтации долгое время. И теперь мы колеблемся на грани третьей мировой войны», — считает политик.

Он подчеркнул, что мир вплотную приблизился к глобальному конфликту.

В мире,Виктория Нуланд,Джозеф Байден,Дональд Трамп,НАТО,
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