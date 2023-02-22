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27 минут назад

Вучич: выступления президентов РФ и США показывают, что мир двигается в сторону эскалации

ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, а также выступление президента США Джо Байдена в Варшаве свидетельствуют о том, что мир продолжает двигаться в направлении дальнейшей эскалации. Об этом во вторник сербский лидер сообщил в эфире телеканала Pink по итогам международной выставки военной техники и вооружений IDEX 2023 в Абу-Даби.

Вучич: выступления президентов РФ и США показывают, что мир двигается в сторону эскалации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Для президента Путина правда на стороне России, на его стороне. Для президента Байдена Украина - это не место для победы России, - отметил Вучич. - Когда все это слышишь и когда все это имеешь в виду, то понятно, что мы идем к дальнейшему разрастанию конфликта и к еще большей его эскалации". Сербский лидер подчеркнул, что оба президента "показали в своих выступлениях бескомпромиссность и решимость исправить несправедливость".

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Президент Сербии добавил, что ранее мог некорректно выразиться, говоря о том, что ситуация в зоне проведения Россией специальной военной операции на Украине кардинально изменится в течение ближайших трех дней. Он отметил, что ожидает повышения интенсивности действий РФ, а также подготовку Украиной контрнаступления в течение ближайших месяцев.

Сербский президент подчеркивал, что рассчитывает "увидеть уже через день, два или три значительные изменения на поле боя и серьезные изменения в дальнейших политических действиях в отношении Сербии со стороны Запада". Согласно оценкам сербского лидера, Россия "продолжит вести очень интенсивную борьбу на Украине".

Вучич по итогам своего участия в состоявшейся ранее Мюнхенской конференции по безопасности выразил сомнения в том, что мир может наступить в скором времени. Он отметил, что конфликт на Украине в ближайшее время будет лишь усугубляться, расширяться и в конечном счете станет неконтролируемым.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что Москва будет "шаг за шагом, аккуратно и последовательно" решать задачи СВО, отметив, что страны Запада используют Украину одновременно и как таран против России, и как полигон.

В мире,Александар Вучич,Джозеф Байден,Владимир Путин,Федеральное Собрание России,
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