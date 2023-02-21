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12 минут назад

Сербия заявила о намерении руководствоваться своими интересами в вопросе санкций против РФ

ТАСС

Сербия будет руководствоваться национальными интересами в вопросе возможного введения антироссийских санкций. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич в эфире телеканала TV Pink.

Сербия решила руководствоваться своими интересами в вопросе санкций против РФ
Фото: ТАССТАСС

"В этом вопросе мы будем руководствоваться своими национальными интересами", - подчеркнул сербский лидер.

Отвечая на вопрос о возможном введении санкций в апреле, Вучич ответил: "Почему в апреле? Может, они будут введены раньше, а может, не будут введены вообще".

После начала специальной военной операции России Вучич в обращении к нации сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.

Президент Вучич неоднократно подчеркивал ранее, что специальная военная операция России на Украине стала причиной колоссального давления Запада на Сербию.

В мире,Александар Вучич,
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