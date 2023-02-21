Санду посетила Польшу ради выступления Байдена

При этом сам Байден во время своей речи обратился лично к Санду. Он заверил её, что полностью поддерживает народ Молдавии, а также политический курс Санду. После он призвал всех присутствующих аплодисментами выразить свою поддержку республике, которая стремится войти в состав Евросоюза.