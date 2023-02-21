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6 минут назад

Президент Молдавии посетила Польшу ради выступления Байдена

Елена Прошина

Президент Молдавии Майя Санду посетила столицу Польши ради выступления президента США Джо Байдена. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Санду посетила Польшу ради выступления Байдена
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

При этом сам Байден во время своей речи обратился лично к Санду. Он заверил её, что полностью поддерживает народ Молдавии, а также политический курс Санду. После он призвал всех присутствующих аплодисментами выразить свою поддержку республике, которая стремится войти в состав Евросоюза.

Напомним, что 20 февраля Джо Байден прибыл с визитом в Варшаву, где встретился с польским лидером Анджеем Дудой, а также выступил с речью.

Ранее Майя Санду заявила, что Россия ведет «гибридную войну» против Молдавии.

В мире,Джозеф Байден,Анджей Дуда,ЕС,
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