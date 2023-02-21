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33 минуты назад

Китай обвинил США в зарабатывании на украинском конфликте

Елена Прошина

США называют себя защитниками мира, но на самом деле наживаются на войне, в том числе и украинском конфликте. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

Китай обвинил США в зарабатывании на украинском конфликте
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он напомнил, что США являются крупнейшим поставщиком вооружений Украине и накануне объявили о выделении стране нового пакета военной помощи. При этом Вашингтон «распространяют ложную информацию о поставках оружия России со стороны Китая», отметил Вэньбинь.

«Каковы их намерения? США постоянно заявляют, что хотят защитить мир, но на самом деле наживаются на войне. Американские военные предприятия заработали много денег на украинском конфликте. Будет ли США стыдно за это? Они придерживались политики борьбы до последнего афганца в Афганистане. Неужели они хотят, чтобы сегодня Украина сражалась до последнего украинца?» — сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предостерег Китай от поставок оружия России, иначе КНР ухудшит свои отношения со «множеством» стран. При этом в тот же день Вашингтон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на 500 миллионов долларов.

В мире,Ван Вэньбинь,Энтони Блинкен,
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