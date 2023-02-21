Китай обвинил США в зарабатывании на украинском конфликте

«Каковы их намерения? США постоянно заявляют, что хотят защитить мир, но на самом деле наживаются на войне. Американские военные предприятия заработали много денег на украинском конфликте. Будет ли США стыдно за это? Они придерживались политики борьбы до последнего афганца в Афганистане. Неужели они хотят, чтобы сегодня Украина сражалась до последнего украинца?» — сказал он.