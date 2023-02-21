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17 минут назад

Ван И назвал отношения КНР и РФ «прочными как скала»

Елена Прошина

Отношения Китая и России выдержат испытания переменчивой международной ситуации, потому что прочны, как скала. Об этом на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии КНР по иностранным делам Ван И. Его слова приводит «РИА Новости».

Ван И оценил отношения Китая и России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Китайско-российские отношения носят зрелый характер и прочны как скала, выдержат испытания переменчивой международной ситуации», — сказал Ван И.

Он отметил, что сейчас РФ и КНР имеют «очень хорошие возможности, чтобы продолжить плотное стратегическое взаимодействие и контакты в защиту общих стратегических интересов». По словам Ван И, обе страны готовы совместными усилиями «решительно отстаивать свои национальные интересы и достоинство, а также продвигать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям». Кроме того он указал на то, что РФ и КНР «как постоянные члены Совбеза ООН несут важную ответственность за мир на планете».

Ранее Ван И попросил руководителя европейской дипломатии Жозепа Борреля объяснить, почему Китай не должен поставлять России вооружения, если Евросоюз снабжает ими Украину.

В мире,Николай Патрушев,Совбез ООН,Совет безопасности РФ,ЕС,
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