Ван И оценил отношения Китая и России

Отношения Китая и России выдержат испытания переменчивой международной ситуации, потому что прочны, как скала. Об этом на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым заявил руководитель канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии КНР по иностранным делам Ван И. Его слова приводит «РИА Новости».

Он отметил, что сейчас РФ и КНР имеют «очень хорошие возможности, чтобы продолжить плотное стратегическое взаимодействие и контакты в защиту общих стратегических интересов». По словам Ван И, обе страны готовы совместными усилиями «решительно отстаивать свои национальные интересы и достоинство, а также продвигать взаимовыгодное сотрудничество по всем направлениям». Кроме того он указал на то, что РФ и КНР «как постоянные члены Совбеза ООН несут важную ответственность за мир на планете».