Последнюю партию соли из Соледара продадут на Украине по 1000 рублей

Последнюю партию соли из Соледара распродадут на Украине по 1000 рублей за пачку, сообщила Верховная Рада Украины в Telegram.

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Речь идет об особой партии «Артемсоли». Она создана ГП «АРТЕМСОЛЬ» и UNITED24 с целью помочь украинским военным.

«Стоимость пачки — 500 гривен (около тысячи рублей — прим. «Ленты.ру»), 465 гривен (943 рубля — прим. «Ленты.ру») с каждой передадут на формирование флотилии дронов-камикадзе для ГУР (главного управления разведки — прим. «Ленты.ру»)», — говорится в сообщении.

Верховная Рада также опубликовала фото пачки соли из «лимитированной» серии. Дизайн повторяет классическую советскую упаковку, однако на пакете написано: «Мощь каменная украинская».

Ранее председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко рассказал, что запасы соли на месторождении в Соледаре оцениваются в 13 миллиардов тонн. Он уточнил, что за 130 лет было добыто около 250 миллионов тонн соли.