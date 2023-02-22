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34 минуты назад

Санду попросила Байдена увеличить финансовую помощь Молдавии

Газета.Ruиещё 10

Президент Молдавии Майя Санду попросила президента США Джо Байдена посодействовать в получении Кишиневом финансовой помощи. Об этом говорится на сайте президента Молдавии.

Санду попросила Байдена увеличить финансовую помощь Молдавии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Пресс-служба отмечает, что на встрече с Байденом Санду обсудила «последствия войны на Украине для республики Молдова» и усилия Кишинева «по поддержанию мира и общественного порядка в стране».

«Я передала президенту Байдену, что молдаване хотят оставаться частью свободного мира, жить в безопасности и осуществить свою мечту о вступлении в Европейский союз», — заявила Санду.

Она также попросила Байдена «оказать содействие в увеличении помощи со стороны США для укрепления экономической устойчивости Молдавии».

21 февраля президент Молдавии Майя Санду провела встречу с американским лидером Джо Байденом в Варшаве. В своем Twitter глава Молдавии назвала речь Байдена в Польше «исторической». Санду также выразила благодарность президенту Байдену «за его непоколебимую поддержку Молдавии».

Во время своей речи в Варшаве Джо Байден упомянул граждан Молдавии, чья страна активно стремится в ЕС.

«Президент Санду сегодня здесь. Народ Молдовы стоит за свои права, он требует свободы и независимости, я горжусь тем, что стоял с Санду и народом Молдовы», — заявил он.

В мире,Джозеф Байден,ЕС,
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