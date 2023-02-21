Глава МИД Словакии обматерил Орбана на русском языке

Глава МИД Словакии Растислав Качер послал матом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за пророссийскую политику и позицию по Украине, сообщает издание pluska.sk.

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По данным издания, Качер заявил, что военная помощь Украине является морально правильной, а Европа едина в своей позиции по Украине — только Венгрия держится в стороне.

«У меня есть только одно послание для соратников Владимира Путина, особенно из Прикарпатья и высокогорья, для всех, кто хочет мира ценой разрушения Украины: «Иди на ***!», — сказал он.

Ранее украинский дипломат, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник нецензурно ответил американскому предпринимателю Илону Маску в Twitter на его недавнее предложение о мире между Россией и Украиной.

В октябре 2022 года Маск назвал возможные условия мира между Россией и Украиной. Об этом он написал в своем Twitter.