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44 минуты назад

Стало известно возможное расположение бункера Зеленского

Lenta.ru

Бункер президента Украины Владимира Зеленского предположительно может находиться под офисом главы государства на глубине 93 метров. Об этом сообщает проект «Ватфор».

Стало известно возможное расположение бункера Зеленского
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно документам, бункер ЧЗ-417, состоящий из двух блоков, был спроектирован московским институтом Метропроект. Предполагается, что он размещен на глубине 93 метров — примерно на уровне красной ветки киевского метро.

Журналист The Times побывал в бункере Зеленского

Авторы проекта считают, что входы в бункер могут находиться в здании офиса президента на Банковой улице и в здании Совмина на улице Грушевского.

В мире,Владимир Зеленский,
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