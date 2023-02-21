Стало известно возможное расположение бункера Зеленского

Бункер президента Украины Владимира Зеленского предположительно может находиться под офисом главы государства на глубине 93 метров. Об этом сообщает проект «Ватфор».

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Согласно документам, бункер ЧЗ-417, состоящий из двух блоков, был спроектирован московским институтом Метропроект. Предполагается, что он размещен на глубине 93 метров — примерно на уровне красной ветки киевского метро.