На Украине запретили пророссийскую «Партию регионов»

Украинский суд запретил пророссийскую «Партию регионов» и постановил национализировать ее активы. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«По материалам Службы безопасности и Государственного бюро расследований [ГБР] Восьмой апелляционный административный суд удовлетворил иск Минюста о запрете деятельности "Партии регионов" и передаче в госсобственность имущества Украины пророссийской политсилы», — сказано в сообщении СБУ.

Уточняется, что под решение суда попадают все активы партии и ее структурных подразделений в разных областях Украины. В настоящее время эксперты оценивают стоимость имущества. Согласно заявлению ведомства, СБУ и ГБР задокументировали «преступные действия "регионалов"».

22 октября 2022 года на Украине окончательно запретили деятельность 12 пророссийских партий по инициативе СБУ. Решение о запрете приняли на основании указа украинского президента Владимира Зеленского. В числе запрещенных политических объединений оказалась Социалистическая партия Украины. Ранее под запрет также попали партии «Оппозиционный блок», «Социалисты», «Наши», «Государство», «Блок Владимира Сальдо» и другие.