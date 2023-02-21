Украина перенесла нулевой километр в Киев из Москвы

Глава транспортной компании «Украинские железные дороги» Александр Камышин заявил, что нулевой километр на Украине был перенесён из Москвы в Киев. Об этом сообщает «Российская газета».
«Ранее мы видели километражные отметки на главном вокзале страны, на которых было отмечено 856/857 км. Почему? Потому что около сотни лет у нас был расчет нулевого километра от России. Кладем этому конец», – заявил он.
Камышин также уточнил, что с 21 февраля нулевой километр для железных дорог Украины будет располагаться на Центральном вокзале Киева.
Кроме того, на первой платформе Центрального киевского вокзала установили нулевую отметку. Также отмечается, что километровые знаки на железных дорогах Украины заменят за ближайшие три года. Их сменят светоотражающие знаки нового образца. Как добавил Камышин, подавляющее большинство железнодорожных знаков не менялись с середины прошлого века, поэтому замена повысит безопасность и качество движения.
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