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56 минут назад

Global Times: визит Байдена на Украину спровоцирует жесткий ответ со стороны России

Газета.Ru

Китайское издание Global Times пишет о том, что визит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Киев, где он выразил поддержку Украине в вооруженном конфликте, вызовет резкий ответ со стороны российских властей.

В Китае спрогнозировали жесткий ответ России на визит Байдена на Украину
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Эксперт Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань заявил, что визит американского лидера в Киев не только не обеспечит больших перемен на поле боя, но может спровоцировать ответ со стороны России.

Профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун заявил, что Байден во время своего визита хотел оказать давление на Киев, чтобы страна активнее вела боевые действия. Доцент Китайского народного университета в Пекине Дяо Дамин отметил, что Вашингтон, решивший устроить встречу двух президентов близко к годовщине конфликта, подливает масла в огонь в и так уже напряженной ситуации.

21 февраля российский МИД вручил ноту протеста американскому послу в Москве Линн Трейси. В ведомстве подчеркнули углубление конфронтации США с Россией, а также повышение вовлеченности Вашингтона в конфликт на стороне Киева. Также российские дипломаты предупредили посла, что американское оружие и обслуживающий персонал, которые прибывают на Украину, являются законной целью.

В мире,Линн Трейси,Джозеф Байден,МИД России,
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