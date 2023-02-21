В Китае спрогнозировали жесткий ответ России на визит Байдена на Украину

Китайское издание Global Times пишет о том, что визит президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Киев, где он выразил поддержку Украине в вооруженном конфликте, вызовет резкий ответ со стороны российских властей.

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Эксперт Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии при Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюань заявил, что визит американского лидера в Киев не только не обеспечит больших перемен на поле боя, но может спровоцировать ответ со стороны России.

Профессор Института международных отношений при Китайском университете иностранных дел Ли Хайдун заявил, что Байден во время своего визита хотел оказать давление на Киев, чтобы страна активнее вела боевые действия. Доцент Китайского народного университета в Пекине Дяо Дамин отметил, что Вашингтон, решивший устроить встречу двух президентов близко к годовщине конфликта, подливает масла в огонь в и так уже напряженной ситуации.