Ван И попросил Борреля объяснить разницу поставок оружия РФ и Украине

Глава канцелярии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И попросил руководителя дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля объяснить, почему КНР не должна поставлять вооружения России, хотя ЕС снабжает ими Украину. Об этом рассказал сам глава европейской дипломатии, передает ТАСС.
По словам Борреля, у него «давно сложились хорошие отношения» с Ван И, еще со времен, когда они возглавляли МИД Испании и Китая. Руководитель дипломатии ЕС отметил, что глава канцелярии ЦК Коммунистической партии КНР заявил, что его страна «не дает оружия государствам, находящимся в состоянии войны».
«Он сказал, что они не дают России оружия и не дадут. Это то, что он мне сказал, подчеркивая, что таков принцип внешней политики Китая», — добавил Боррель.
Также во время неформальной беседы в Мюнхене Ван И спросил у главы европейской дипломатии, почему КНР не должна поставлять оружие России, если ЕС направляет его Украине. По словам Борреля, ему пришлось «объяснить политику большую разницу и рассказать, какую угрозу несет нам война на Украине»,