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12 минут назад

Ван И попросил Борреля объяснить разницу поставок оружия РФ и Украине

Елена Прошина

Глава канцелярии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И попросил руководителя дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля объяснить, почему КНР не должна поставлять вооружения России, хотя ЕС снабжает ими Украину. Об этом рассказал сам глава европейской дипломатии, передает ТАСС.

Ван И попросил Борреля объяснить разницу поставок оружия РФ и Украине
Фото: ТАССТАСС

По словам Борреля, у него «давно сложились хорошие отношения» с Ван И, еще со времен, когда они возглавляли МИД Испании и Китая. Руководитель дипломатии ЕС отметил, что глава канцелярии ЦК Коммунистической партии КНР заявил, что его страна «не дает оружия государствам, находящимся в состоянии войны».

«Он сказал, что они не дают России оружия и не дадут. Это то, что он мне сказал, подчеркивая, что таков принцип внешней политики Китая», — добавил Боррель.

Также во время неформальной беседы в Мюнхене Ван И спросил у главы европейской дипломатии, почему КНР не должна поставлять оружие России, если ЕС направляет его Украине. По словам Борреля, ему пришлось «объяснить политику большую разницу и рассказать, какую угрозу несет нам война на Украине»,

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