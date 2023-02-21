Мужчина с самым длинным именем в мире попал в Книгу рекордов Гиннесса

Урожденный Лоуренс Грегори Уоткинс стал человеком с самым длинным именем в мире. Как сообщает Free Press Journal, мужчина недавно официально подтвердил свой статус, попав в Книгу рекордов Гиннесса.

Новозеландец подал заявление на изменение имени еще 8 марта 1990 года и позже официально зарегистрировал его в министерстве юстиции. Его полное имя с тех пор официально содержит около 2300 первых имен и одну фамилию.

На своем сайте Уоткинс рассказал, что для повседневного использования выбрал из списка имена, которые значимы для него и его семьи. Он признался, что гордится тем, что попал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым длинным именем.

На личном сайте Уоткинса можно найти копию его свидетельства о рождении, а также заявление на изменение имени, заверенное подписью и печатью министерства юстиции. Там же перечислены все имена новозеландца, среди которых есть, например, такие, как Ганнибал, Шерри, Наполеон, Нарцисс и Шерлок.