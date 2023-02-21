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Путин высказался о президентских выборах 2024 года

Президент Владимир Путин заявил, что президентские выборы в 2024 году в России состоятся в полном соответствии с законом. Об этом он сказал в ходе оглашения своего послания Федеральному Собранию, трансляция которого ведется на Rutube.

«И выборы в местные и в региональные органы власти в сентябре этого года, и президентские выборы в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур», — сказал глава государства.

Трамп дал обещание связаться с Путиным и Зеленским в случае победы на выборах

Бывший американский лидер Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Флорида заявил, что в случае своего переизбрания на пост президента «в ту же ночь» позвонит российскому коллеге Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, сообщает РИА Новости. По его словам, это необходимо, чтобы провести встречу и разрешить конфликт между Москвой и Украиной. Политик дал гарантию, что сможет разрешить «этот вопрос». Как отметил Трамп, сделка будет заключена в течение суток.

Индекс Мосбиржи перешел к росту во время выступления Путина

Индекс Мосбиржи, демонстрировавший снижение перед посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию, перешел к росту, следует из данных Московской биржи. Так, индекс Мосбиржи в моменте подскочил на 1,93%, до 2 225,76 п.п. Следовательно, он отыграл потери последних дней.

Сухогруз переломило пополам в порту Новороссийска

В новороссийском порту днем 21 февраля потерпел бедствие сухогруз SEAMARK. Об этом сообщает «Блокнот Новороссийск» со ссылкой на «достоверный источник». По данным издания, из-за шторма сухогруз «буквально сложило пополам». На его борту началась спасательная операция. Экипаж эвакуируют на шлюпках (по данным Telegram-канала «112», всех моряков уже удалось спасти).

Полетам российских судов в Турцию грозит остановка из-за требования США

Крупнейшая турецкая хэндлинговая фирма Havaş сообщила своим партнерам в России, что ремонт самолетов, попавших под санкции США, осуществлять не сможет. Это же касается и их заправки, сообщает Forbes. Речь идет о выпускаемых в Штатах Boeing и Airbus европейского производства, в которых доля американских компонентов и технологий составляет более 25%.

В России захотели смягчить наказание за налоговые преступления

Поправки в Уголовный кодекс России, предполагающие смягчение наказания за уклонение от уплаты налогов, были одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности в понедельник, 20 февраля. Об этом сообщила газета «Коммерсант». Утверждение поправок кабинетом министров ожидается в среду. В этот день пройдет заседание. После данного шага законопроект внесут в Госдуму, уточняет издание.

Анастасию Заворотнюк выписали из онкологической клиники

51-летнюю российскую актрису театра и кино Анастасию Заворотнюк выписали из столичной онкологической клиники. Об этом сообщает «Комсомольская правда». По данным источника издания, звезду сериала «Моя прекрасная няня» забрал домой ее супруг, фигурист Петр Чернышев. С сентября прошлого года Заворотнюк находилась в частной клинике, где проходила лечение от последствий глиобластомы головного мозга, диагностированной ей в 2019 году.

Назван срок открытия левой автодорожной части Крымского моста

Левую автодорожную часть Крымского моста откроют в конце февраля. Об этом заявил журналистам вице-премьер России Марат Хуснуллин в Гостином дворе перед оглашением послания президента Федеральному собранию, передает ТАСС.

СМИ опубликовали фото с Байденом в поезде по пути из Киева

Американские журналисты опубликовали кадры поездки президента США Джо Байдена с Украины в Польшу на поезде. Снимок приводит РИА Новости. Напомним, что в понедельник, 20 февраля, Байден прибыл в Киев с необъявленным визитом. По информации СМИ, он провел в Михайловском соборе встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, а после они под звуки сирен прогулялись по Михайловской площади.

СМИ сообщили о еще одном инсульте Костомарова