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32 минуты назад

Член делегации Байдена после прибытия в Польшу скатился с трапа самолета

Елена Прошина

Один из членов делега ции президента США Джо Байдена скатился с трапа самолета в аэропорту Варшавы, куда глава Соединенных Штатов прибыл с визитом. Кадры инцидента появились в Telegram-канале Mash.

На них видно, как один из идущих по трапу мужчин спотыкается и, держась за поручни, скатывается вниз до самой земли. При этом никого из спускающихся перед ним людей он не задел.

Встречающие попытались поймать мужчину, но не смогли. В итоге вставать ему пришлось с земли. Пока неизвестно кем оказался упавший, но предполагается, что он является членом сопровождающей Байдена делегации.

Президента США на летном поле встречали глава МИД Марцин Пжидач и посол Соединенных Штатов в Польше Марк Бжезинский.

Напомним, что история с падениями чаще свойственна самому Байдену. В частности, в 2021 году он дважды падал на трапе Air Force One.

В мире,Видео,Джозеф Байден,
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