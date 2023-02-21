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53 минуты назад

Салливан: Россия не дала гарантий безопасности Байдену в Киеве

Мария Иванова

Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Россия не давала гарантий безопасности визита Джо Байдена на Украину. Об этом сообщает Financial Times.

По словам Салливана, РФ лишь подтвердила, что получила от США уведомление о поездке Байдена.

«Обмена не было. Это было просто уведомление и подтверждение его получения, никаких гарантий», - подчеркнул он.

Он добавил, что США подробно рассказали российской стороне о расписании Байдена и способах его передвижения.

Байден посетил Киев 20 февраля, его визит заранее не анонсировался.

Белый дом: США уведомили Россию о визите Байдена на Украину за пару часов до его вылета

Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщил, что США и их союзники передадут Украине 700 танков, более тысячи бронированных машин, тысячу артиллерийских систем и больше двух миллионов снарядов.

В Белом доме тщательно скрывали планирование визита Байдена в Киев - из соображений безопасности о поездке знала лишь небольшая группа помощников.

Позже СМИ рассказали, что США заранее сообщили Кремлю о визите Байдена на Украину. Это было сделано, чтобы избежать «просчетов», которые могли бы привести к прямому конфликту двух ядерных держав.

Директор ФСБ Александр Бортников подтвердил, что Россия получила уведомление о визите Байдена по дипломатической линии.

«Гарантий его безопасности мы не давали», - подчеркнул он.

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